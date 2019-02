A digital visual identity that lives up to Signé Toqué





Toqué!, an iconic industry leader in haute cuisine, wanted to review its digital platform to bring together all its affiliated restaurants under the umbrella of its mother brand, Signé Toqué.





The new site allows visitors to discover the world of Signé Toqué and all of the different brands within the group: Toqué!, Brasserie T! and Beau Mont, a restaurant and food counter that will open in the spring of 2019.





The creative challenge: Design a unique visual identity that highlights the personality of each restaurant and a web navigation experience that captures the essence and philosophy of the prestigious Signé Toqué group.





Une empreinte visuelle numérique digne du groupe Signé Toqué





Chef de file québécois en matière de haute gastronomie, le restaurant Toqué! désirait revoir sa plateforme numérique afin de regrouper l’ensemble des restaurants évoluant sous le chapeau de la marque mère Signé Toqué.





En plus de faire découvrir l’univers de Signé Toqué, le site permet de naviguer à travers l’ensemble des différentes enseignes du groupe, soit Toqué!, les restaurants Brasserie T! et Beau Mont, restaurant et comptoir-épicerie qui ouvrira au printemps 2019.





Le défi créatif était de définir une identité visuelle unique pour chaque enseigne afin de mettre de l’avant sa personnalité distincte tout en proposant une expérience de navigation uniforme et cohérente qui allait capter l’essence de ce groupe prestigieux et refléter la philosophie derrière Signé Toqué.

