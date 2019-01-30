CONCEPT, SET DESIGN, AND STYLING TERZO PIANO
THIS PROJECT USES A VISUAL LANGUAGE MADE OF SHAPES, COLORS, AND LINES TYPICAL OF THE ABSTRACTIONISM.
IT IS AN ATTEMPT TO REMOVE THE RECREATION OF THE TRUTH, WHICH LIES OUTSIDE FROM THE OBJECTIVE REPRESENTATION OF THE SPACE, TO REPRODUCE AN ILLUSION OF VISIBLE REALITY.
A PERSPECTIVE TRICK, OPTICAL ILLUSIONS, AND COLORS.
A LAYERING COMPOSITION MADE OF PERSPECTIVE PLANS WHICH WANT TO PRIVILEGE THE CHROMATIC ASPECT.
EVERY IMAGE, SUCH AS A PAINTING, IS DEFINED BY GEOMETRIC SHAPES AND CHROMATIC AREAS. OBJECTS ARE SUMMARIZED IN LINES AND CHROMATISMS, EVEN IF THEY START FROM REAL SHAPES UNTIL THEY BECAME ABSTRACT COLORED SHAPES.
THIS PROJECT USES A VISUAL LANGUAGE MADE OF SHAPES, COLORS, AND LINES TYPICAL OF THE ABSTRACTIONISM.
IT IS AN ATTEMPT TO REMOVE THE RECREATION OF THE TRUTH, WHICH LIES OUTSIDE FROM THE OBJECTIVE REPRESENTATION OF THE SPACE, TO REPRODUCE AN ILLUSION OF VISIBLE REALITY.
A PERSPECTIVE TRICK, OPTICAL ILLUSIONS, AND COLORS.
A LAYERING COMPOSITION MADE OF PERSPECTIVE PLANS WHICH WANT TO PRIVILEGE THE CHROMATIC ASPECT.
EVERY IMAGE, SUCH AS A PAINTING, IS DEFINED BY GEOMETRIC SHAPES AND CHROMATIC AREAS. OBJECTS ARE SUMMARIZED IN LINES AND CHROMATISMS, EVEN IF THEY START FROM REAL SHAPES UNTIL THEY BECAME ABSTRACT COLORED SHAPES.
Thank You!