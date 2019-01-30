TERZO PIANO SRL
Reggio nell'Emilia, Italy
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ABSTRACTIONISM
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    Terzo Piano deal with a new artistic portfolio project. A new approach to renders in which we tries to go beyond the boundary. Design meets art w… Read More
    Terzo Piano deal with a new artistic portfolio project. A new approach to renders in which we tries to go beyond the boundary. Design meets art with an "Abstraction" vision! Styling and Art Direction Elisabetta Bongiorni Read Less
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