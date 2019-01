M M A C

Para el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), diseñamos una fuente tipográfica sans-serif de carácter display, inspirada en rasgos de la arquitectura del museo. La referencia concreta son las ventanas y aperturas trazadas sobre planos de gran escala, gestos que se replicaron en la tipografía por medio de cortes y huecos, haciendo alusión al espacio positivo-negativo, interior-exterior, ventana, paisaje.

El sistema gráfico del MMAC está basado en la tipografía y se complementa también con el diseño de iconografía de la señalización, códigos de color y retículas de información dinámicas y expresivas.

—

We designed a custom sans-serif display typeface for the MMAC museum, inspired by the features from its architecture. We have concretely referenced the museum's windows and openings drawn on large-scale planes, a gesture that was repeated in the typeface by making cuts and holes in allusion to the positive-negative, interior-exterior and window-landscape spaces.