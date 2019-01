Revista Animal 24 — 27

R E V I S T A A N I M A L





Editada y diseñada por Sociedad Anónima desde su creación en 2009, ANIMAL ha sido un campo de experimentación gráfica para el estudio y ha brindado la oportunidad de explorar las fronteras del diseño editorial y edición de contenidos relacionados con el arte y las diferentes manifestaciones del diseño contemporáneo.





Después de casi 10 años de su primer número, y siendo un producto en constante evolución, ANIMAL ha conformado un lenguaje y personalidad propios. Aquí presentamos las 4 últimas ediciones desarrolladas entre 2017 y 2018.





—





REVISTA ANIMAL, designed and published by Sociedad Anónima since its creation in 2009, has been a project which,

—besides being a study field for graphic experimentation—, has also explored the frontiers of editorial and content design, relating to art and different manifestations of contemporary design.





After almost 10 years after its first issue, being a product in constant evolution, ANIMAL has shaped its own language and personality. Here are the four editions that were published between 2017 and 2018.