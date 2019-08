Brand design - L'aurore

BRANDING - L'aurore Think Tank

L’aurore est un think tank ayant pour vocation de réunir des femmes et des hommes d’horizons divers , qui se retrouvent dans l’héritage républicain et partagent un idéal de progrès et de justice sociale . L’égalité, les libertés individuelles, la démocratie et la protection sociales, la laïcité,

le respect de l’État de droit et de la souveraineté démocratique constituent le socle des valeurs

qu'ils défendent.