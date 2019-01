SIAMÉS - Mr. Fear

Este es nuestro segundo videoclip para la banda argentina SIAMÉS . Está realizado completamente en animación tradicional. Producido por Rudo Company. En este proyecto tuvimos el orgullo de trabajar con amigos y colegas que admiramos.





“Mr. Fear” is our second Music Video for the argentinian band SIAMÉS . It’s made entirely in traditional 2D animation. Produced by Rudo Company, it counts with the participation of friends and talented colleagues.