About

An interpretation of my favorite horrors movies characters — CHARACTERS: Chucky Freddy Krueger Pinhead Michael Jackson Zombie Jason Voorhees Witch Sanderson Nosferatu Leatherface Michael Myers Peniwise MOVIES: Nosferatu — 1922 The Texas Chainsaw Massacre — 1974 Halloween — 1978 Friday the 13th — 1980 Thriller (music video) 1982 A Nightmare on Elm Street — 1984 Hellraiser — 1987 Child's Play — 1988 It — 1990 Hocus Pocus — 1993 Read Less

