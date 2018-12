Pour la saison 18-19 de l’Opéra de Montréal, un univers visuel à mi-chemin entre l’illustration et la 3D a permis de mettre en lumière l’histoire

propre à chacune des oeuvres.





For the 2018-19 season of the Montreal Opera, a visual universe that was a cross between illustration and 3D design helped us highlight the history of each work.