Gau Lighting - Brand identity

Gau Lighting is a French manufacturer of contemporary luxury lighting, which has been working since 2004 with the best French and international designers around elegant collections, mainly for high-end hotels, residences and restaurants. Its models can be found in prestigious venues in Paris, London, New York, Cannes or Marseille, and are entirely designed and crafted in Paris.





We helped the brand to renew its brand identity, through a raw and monolithic typographic logo, whose 3 letters were drawn on the basis of an identical shape. The basic graphic guidelines

have been defined, based on a balanced use of space, shapes and colours, alternating between a refined and minimalist language, and visuals with a stronger presence.





Gau Lighting est un fabricant français de luminaires contemporains de luxe, qui travaille depuis 2004 avec les meilleurs designers français et internationaux autour de collections élégantes, principalement à destinationd'hôtels et résidences haut de gamme et de la restauration. Ses modèles se retrouvent dans de prestigieux établissements à Paris, Londres, New York, Cannes ou Marseille, et sont intégralement conçus et façonnés à Paris.

Nous avons aidé la marque à renouveler son identité visuelle, à travers un logo typographique brut et monolithique, dont les 3 lettres ont été dessinées sur la base d'une forme identique. Les codes graphiques élémentaires ont été définis, basés sur une gestion équilibrée de l'espace, des formes et des couleurs qui permet d'alterner entre un langage raffiné et minimaliste, et des visuels dotés d'une présence plus marquée.