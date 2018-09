Limonest - Brand design

[EN] Less is more

It is the unique composition of the name of the city that gives the logo its strength and originality.





The word "Limonest" becomes an memorable "sign", and totally original in the environment of the other logos of the territory. Its balanced geometric composition, its 45° angles and its typography in capital letters form an harmonious and unexpected whole, breaking with conventions and intrinsically carrying "tempo". This logo is intended to be deeply sustainable. It is not a logo anchored in a fashion trend. Its minimalism being its main guarantee of durability.





[FR] Less is more

C'est la composition singulière du nom de la commune qui donne au logo sa force et son originalité.





Le mot "Limonest" devient un "signe" extrêmement mémorisable, et totalement original dans l'environnement des autres logos du territoire. Sa composition géométrique équilibrée, ses angles à 45° et sa typographie en capitales forment un ensemble paradoxalement harmonieux et inattendu, en rupture avec les conventions et intrinsèquement porteur de tempo. Ce logo se veut profondément durable. Ce n'est pas un logo ancré dans une "mode du moment". Son minimalisme étant son principal gage de durabilité.