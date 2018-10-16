Story Background
主人公走在回家的路上，外面下着大雨，他仿佛要被淹没在城市的黑暗中...
Characters Design
此H5共分6个场景，展现主人公反转人生之后的不同状态
Scene 1
如果我可以拥有茂密的头发就好了...
然而...
场景2 / 动画Demo
Scene 2
如果我可以整天无所事事就好了...
然而...
场景2 / 动画Demo
场景2-3转场 / 场景Demo
Scene 3
如果我可以过上天天数钱的日子就好了...
然而...
场景3 / 动画Demo
Scene 4
如果我可以成为一名有格调的艺术家就好了...
然而...
场景4 / 动画Demo
Scene 5
如果有时间可以去骑行，看看外面的世界就好了...
然而...
动画5 / 场景Demo
Scene 6
如果我可以不问世事，隐居室外就好了...
然而...
场景6 / 动画Demo
Story Ending
生成分享图
幕后的大家
Thanks For...
特别感谢
创意策划 / 设计师：赵思远、刘思婧、王昌、焦君赐、韩婷婷、张钰倩
前端开发：张晓丽
音频制作：刘亮、伍牧凡
文案支持 / 后期推广: 自如用户运营团队
Thank You!