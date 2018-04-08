食物造的梦 food dreaming

一直以为，食物作为梦想会只会是厨师，摄影师，食物艺术家，或者是吃货的身份.
这一次，食物变成了一种新的力量去实现梦想
只是几种最普通的中国食材，红豆花生大米卷心菜红枣甘蔗，
却帮小小的他们实现了几个最美好的小梦想
其实在中国农村，每年有25%的农产品卖不出去，而当地的农民主要靠农产品获得生活资金，如果只是买他们两三斤红枣几捆甘蔗，或者几代大米几斤花生就可以帮助他们的小朋友有一个书包篮球，这种力所能及的事真的很简单.
梦想一 土豆 / 洋娃娃
女孩叫郭兆槑，她说她的梦想就是想要一个洋娃娃
于是我们尝试用滞销的土豆，做了一个“泰迪熊”
最困难的是能找到刚好四肢，头身形状并且固定在一起正好一比一的搭配
最困难的是能找到刚好四肢，头身形状并且固定在一起正好一比一的搭配
梦想二 黑白米 / 钢琴
女孩叫候芮溪，特别活泼的她想要一个自己的钢琴，
对于农村孩子，钢琴像是贵族的玩具不可企及
对于农村孩子，钢琴像是贵族的玩具不可企及
在滞销的食材里，黑白米正好呼应了黑白键的颜色，但细碎的大米却难以想象的难固定在一起，2袋大米换来了一个小朋友的一个玩具钢琴，地上音乐符号 ， 是拍摄时突发创意用黑米拼凑
梦想三 红黑豆 / 篮球
想要有自己篮球的男孩叫刘锴涛
想要有自己篮球的男孩叫刘锴涛
我还记得当时拍摄的时候，腼腆羞涩，但玩起球来格外放得开
用2公斤红豆和黑豆，一颗颗围绕球形的方向固定制作称一个篮球
梦想五 甘蔗 / 课桌凳
他叫刘文博，一个黑黑的爱傻笑的小男孩
他说特别想要一个适合他高度的椅子，这样就可以不费劲的看到老师在黑板上写的版书
他说特别想要一个适合他高度的椅子，这样就可以不费劲的看到老师在黑板上写的版书
三捆甘蔗才能做成一个椅子
甘蔗看起来像竹子，但其实远比竹子脆弱，半天的暴露在空气里，水分尽失，就会散架
甘蔗看起来像竹子，但其实远比竹子脆弱，半天的暴露在空气里，水分尽失，就会散架
梦想五 花生 / 帽子
穿蓝色小棉袄的郭孜潇，很开心的带上家里花生做的帽子
穿蓝色小棉袄的郭孜潇，很开心的带上家里花生做的帽子
1.5公斤的花生做的一个花生帽，帽子的细节也用花生做球球的装饰
梦想六 红枣 / 书包
做红枣书包的小男孩叫王安哲，特别爱笑爱“演”的小男孩
拍他的时候，他时不时的就把手插在兜里，一副很帅的样子
拍他的时候，他时不时的就把手插在兜里，一副很帅的样子
书包，是最香最有灵魂（好吃）的一个了
梦想七 卷心菜 / 书本
这本“食物”书是我最爱的一个设计，
可惜对食材要求高，小朋友的制作难度也大，
可惜对食材要求高，小朋友的制作难度也大，
梦想不论大小，哪怕只是一堆卖不出去的食物，都可以编织和实现梦想
其实在中国农村，每年有25%的农产品卖不出去，而当地的农民主要靠农产品获得生活资金，如果只是买他们两三斤红枣几捆甘蔗，或者几代大米几斤花生就可以帮助他们的小朋友有一个书包篮球，这种力所能及的事真的很简单.
Thank You!