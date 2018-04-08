食物造的梦 food dreaming

梦想不论大小，哪怕只是一堆卖不出去的食物，都可以编织和实现梦想





其实在中国农村，每年有25%的农产品卖不出去，而当地的农民主要靠农产品获得生活资金，如果只是买他们两三斤红枣几捆甘蔗，或者几代大米几斤花生就可以帮助他们的小朋友有一个书包篮球，这种力所能及的事真的很简单.















