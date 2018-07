Landscapes Collection #3

About

Durant l’année 2018, j’ai eu l’occasion de poursuivre une série de paysages en dessin traditionnel sur papier. Une fois à l'écran, je tente d'épu… Read More

Durant l’année 2018, j’ai eu l’occasion de poursuivre une série de paysages en dessin traditionnel sur papier. Une fois à l'écran, je tente d'épurer mon style et de travailler avec des aplats de couleurs complémentaires. Inspirés des voyages, j’espère que ces différents univers sauront vous transporter autant que j’ai pris plaisir à les réaliser. Techniques : Dessin traditionnel + Peinture numérique Outils : Crayons Col-Erase Prismacolor Blue et Light Blue Read Less

Published: