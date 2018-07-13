Pop & Pac Studio
Melbourne, Australia
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Bramble & Hedge Nougat
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    AN EMBODIMENT OF HANDCRAFTED ELEGANCE AND QUALITY BORN FROM NATURE, BRAMBLE & HEDGE CONFECTIONERY IS MADE ONLY IN MELBOURNE, BUT DELIVERED TO THE… Read More
    AN EMBODIMENT OF HANDCRAFTED ELEGANCE AND QUALITY BORN FROM NATURE, BRAMBLE & HEDGE CONFECTIONERY IS MADE ONLY IN MELBOURNE, BUT DELIVERED TO THE WORLD. AS YOUR SENSES SUCCUMB TO THE EXCEPTIONAL, YOU'LL BE MOMENTARILY TRANSPORTED TO A BLISSFUL OASIS OF HEAVENLY WONDER. Read Less
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Art Direction, Branding, Website and Graphic Design by Pop & Pac 
Styling by Nat Turnbull
Photography by Tatiana Plitt
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