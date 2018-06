mob





Mob es un estudio de diseño de mobiliario e interiores con sede en la Ciudad de México. Se diseñó la nueva identidad visual con la premisa de generar un lenguaje neutro, contemporáneo y de gestos limpios y firmes, pero con elementos expresivos que transmitan la esencia de la marca y enfaticen sus principios de diseño, calidad y proyección internacional. Basado en la familia tipográfica Basis, el lenguaje gráfico de mob se sustenta en la estructura compositiva empleada en la mayoría de las aplicaciones impresas y digitales. Los acentos de color y las texturas inspiradas en diferentes materiales recurrentes en la práctica del diseño industrial, como madera, mármol o piedras, le otorgan un contraste vívido y dinámico.





