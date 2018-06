千葉県酒々井町にある酒蔵「飯沼本家」。敷地内にある「まがり家」は、新潟県にあった古民家を移築再生し、酒の販売所、飲食、ギャラリースペースとして利活用した建物です。tegusuでは、この飲食スペースを「酒蔵Cafe」としてリニューアルするにあたり、店舗のコンセプト設定から、シンボルロゴ、リーフレットやポスター・メニューなどの印刷媒体、マグカップやテイクアウト用の紙コップなど各アイテムのデザインまで、制作全般に携わっています。



Iinumahonke is a sake brewery located in Shisui, Shiba Prefecture. On their property, there is a building called “Magariya.” It used to be an old private house in Niigata Prefecture, but it was relocated and refurbished, and turned into a building used for selling sake, eating and drinking, and as a gallery. When they renewed the building to be reused as “Sakagura Cafe ,” tegusu handled the overall production of work, including the development of the shop concept and print media such as the symbol logo, leaflet, poster and menu, and the design of items like mugs and paper cups for takeout.