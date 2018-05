Aparelho Elétrico - Podcasts Artwork

About

Nos juntamos com a galera do Aparelho Elétrico, um blog especializado no mercado criativo freelancer, para desenvolver capas ilustradas para cada… Read More

Nos juntamos com a galera do Aparelho Elétrico, um blog especializado no mercado criativo freelancer, para desenvolver capas ilustradas para cada episódio do podcast deles. Esse projeto não está finalizado, e você pode acompanhar as ilustras que saem toda semana lá no aparelhoeletrico.com. Fizemos um compilado de tudo o que rolou até agora, e o resultado é uma linha do tempo que revela a evolução do estilo Thunder Rockets. Read Less

Published: