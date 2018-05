Mayo 2018. Buenos Aires, Argentina





Casa Borges. Hostel





El proyecto/The project

En el corazón de Adrogué, zona sur de la Provincia de Buenos Aires, los viajeros tienen un lugar para descansar los pies y descargar las mochilas. Casa Borges es un hostel tan sencillo como acogedor, donde todo está preparado para sentirse como en casa.

La atención del lugar se nota en cada detalle, y ese es el centro de su identidad: un lugar preparado para recibirte en cualquier momento, como a ningún otro huésped. Las puertas están abiertas, bienvenidos.





In the heart of Adrogué, south of Buenos Aires province, travelers find a place to rest their feet and backpacks. Casa Borges is a unique hostel, cosy enough so that you feel at home. The host's care is seen all around, in the small things, that is the core of its identity: a place ready to welcome anyone, anytime, in it's own way. The door is open, please come in!