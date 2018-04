Located in the Gangnam district of Seoul, Wyatt Space is now the largest high-end co-working space of the Korean capital. With a particularly refined architecture and furniture, the premises are managed on the principle of a private community whose members benefit from a wide range of services.

In support of the inauguration of the site in 2018, we have developed a visual identity in accordance with the project’s DNA: it is minimalist, with a great focus on details regarding design and manufacturing, it fits perfectly with the atmosphere the customer has imagined - mid-century design, a neat industrial touch, etc.





The charter is based on a system of boxes where space and information are compartmentalized in an adaptable system. It thus faithfully reproduces how the premises work, with flexible solutions regarding shared spaces, private offices, etc. The identity unfolds on the stationery branch, the website, the walls of the place as well as various objects intended for the members of the Wyatt community.





Web development: Patrice Pellier





—





Basé dans le quartier de Gangnam, à Séoul, Wyatt Space est aujourd’hui le plus grand espace de co-working haut de gamme de la capitale coréenne. Particulièrement raffiné en terme d’architecture et de mobilier, le lieu fonctionne sur le principe d’une communauté privée dont les membres bénéficient d’une gamme étendue de services.

Afin d’accompagner l’inauguration du lieu en 2018, nous avons développé une identité visuelle en accord avec l’ADN du projet : minimaliste, avec une grande attention portée aux détails en terme de design et de fabrication, elle s’accorde parfaitement avec l’atmosphère imaginée par le client - design milieu de siècle, références industrielles soignées, etc.





La charte repose sur un système de cases qui compartimentent l’espace et les informations dans un système adaptable, reprenant ainsi fidèlement le mode de fonctionnement du lieu, qui propose des solutions flexibles avec des espaces partagés, des bureaux privés, et autres. L’identité se déploie sur le système de papeterie, le site internet, les murs du lieu ainsi que divers objets destinés aux membres de la communauté Wyatt.





Développement web : Patrice Pellier