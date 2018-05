Open to the public since 2017, La Seine Musicale is a broad-scale complex built on Île Séguin (in Boulogne-Billancourt) that is dedicated to all forms of music. Designed by Japanese architect Shigeru Ban, its building echoes the shape of a ship and contains several concert venues, recording studios, and exhibition spaces, covering a total surface area of over 36,000 m2

Avant post created a global graphic charter in 2017 for the activities of La Seine Musicale, after a slight facelift of the existing logotype. Among other things, we have set up a template for the creation of posters, concert programs and other communication tools for the promotion of the various shows taking place throughout the year. The main objective is to develop visual codes able to perfectly fit with extremely varied contents - types of representations, musical styles, etc.

As a reminder of the unique location of the building which is surrounded by the Seine, the posters are made up of a colorful wave that covers the bottom of the composition. The photography overlays on it with a transparency effect evoking again the connection to the water.





Photograph of the building: Nicolas Gromond





—





Inauguré en 2017, La Seine Musicale est un complexe de grande échelle construit sur l'île Séguin (Boulogne-Billancourt) et consacré à la musique sous toutes ses formes. Le bâtiment, conçu par l'architecte japonais Shigeru Ban, reprend la forme d'un navire et abrite plusieurs salles de concerts, studios d'enregistrement et espaces d'expositions, sur une superficie totale de plus de 36 000 m2.



Avant:post a conçu en 2017 une charte graphique globale pour les activités de La Seine Musicale, après un léger lifting du logotype existant. Nous avons notamment mis en place un gabarit pour la création des affiches, programmes de salle et autres outils de communication pour la promotion des différents spectacles proposés durant l’année. L’objectif principal est de développer des codes visuels capables de se marier parfaitement avec des contenus extrêmement variés - types de représentations, styles musicaux, etc.



Pour faire écho à la situation singulière du bâtiment, entouré par la Seine, les affiches reposent sur une vague colorée qui occupe le bas de la composition. La photographie s’y superpose dans un effet de transparence qui évoque également le rapport à l’eau.





Photographie du bâtiment : Laurent Blossier