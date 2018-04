Crew Collective & Café - Branding

Crew collective & Cafe

Crew Collective & cafe is an innovative café and co-working space located on St-Jacques, in Montreal's Old Port. I was mandated to review their brand identity as well as overall design platform for the collective and café.





The café was built on the main floor of the former Royal Bank of Canada and therefore benefit from a rich and unique decor and architecture to which was added beautiful and modern new brass structures by the architect Henri Cliente. The new brand platform aims to speak the same language as the space, combining a modern aesthetic with some intricate and more traditional design elements.





Le Crew collectif & Café est un espace innovateur combinant un café à un espace de co-working situé sur la rue Saint-Jacques dans le vieux port de Montréal. J'ai été mandaté pour revoir leur identitée de marque ainsi que la plateforme graphique général pour le collectif ainsi que le café.





Le café s’est installé au rez-de-chaussée de l’ancien édifice de la Banque Royale du Canada, bénéficiant par le fait même d'une architecture et d'un décor unique, auquel à été ajouté de nouvelles structures modernes en laiton par l'architecte Henri Cliente. La nouvelle plateforme de marque vise à parler le même language que celle parlé par le lieu, combinant une esthétique moderne à des détails et éléments graphiques de nature plus traditionnelles et élaborés inspirés des lieux.