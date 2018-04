About

Identité Visuelle et Conception de site web Branding and Web design Le cabinet M est un cabinet d'avocat basé à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal. Il est principalement spécialisé pour les accidentés du travail et de la route, les personnes réclamant une rente d’invalidité, les victimes d’actes criminels et les victimes d’erreur médicale. Nous avons été approché pour une révision complète de l'identité visuelle suite à leur changement de nom, auparavant Juriscom. Notre mandat fut de leur concevoir une image qui conservait les codes classique tout en ayant une approche contemporaine. Nous leur avons donc développé un système et une plateforme web épuré, simple et typographique. Un jeu simple avec les aplats de couleur et un symbole distinctif et moderne, mais intemporel. Read Less

