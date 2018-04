"Les saisons"

About

Un livre-jeu tout-carton graphique et élégant pour les enfants dès 2 ans. 5 plateaux de jeu "cherche-et-trouve", illustrés dans la thématique des… Read More

Un livre-jeu tout-carton graphique et élégant pour les enfants dès 2 ans. 5 plateaux de jeu "cherche-et-trouve", illustrés dans la thématique des saisons. Sur chaque plateau de jeu, deux roues à faire tourner pour découvrir les éléments à retrouver dans la scène: un mécanisme intelligent et ludique que l'enfant peut manipuler en toute autonomie ! Read Less

Published: