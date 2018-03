La Bande Video

About

La Bande Vidéo est un centre en arts médiatiques, basé dans la ville de Québec, qui a pour mission de produire, diffuser et distribuer des œuvres explorant le langage vidéographique. Afin de souligner les 40 ans du centre, la nouvelle identité visuelle explore ce langage mettant en valeur les formes, formats d’images, mouvements et rythmes, faisant partie intégrante du travail des artistes en arts médiatiques. La structure de l’identité facilite l’adaptation de celle-ci selon les différents supports promotionnels utilisés par l’équipe de La Bande Vidéo. Read Less

