Saint-Étienne Opera House - 2017-18 season EN In 2015, we designed the visual identity of the Saint-Étienne Opera House. A typographic logo describing both the building (with its pagoda-shaped accent) and the mission of this opera (welcome and entertain all publics). As the seasons went by, the challenge was to continue and renew this story. For the first edition, we highlighted the agents, then the orchestra the following year. In 2017, we decided to mix agents, musicians and publics! FR En 2015, nous concevions l'identité visuelle de l'opéra. Un logo typographique décrivant autant le bâtiment (avec son accent en forme de pagode) que la mission de cet opéra (accueillir et divertir tous les publics). Au fur et à mesure des saisons, le challenge était de poursuivre et renouveler cette histoire. Pour la première édition, nous mettions en avant les agents, puis l'orchestre l'année suivante. En 2017, nous avions décidé de mélanger les agents, les musiciens et les publics ! EN Shared emo Read Less

