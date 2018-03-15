Pop & Pac
Melbourne, Australia
Message
Message
Plumage Salon
3142
421
31
Published:
Featured In:
Behance.net
  • Add to Collection
  • Tools Used

    Tools

    Adobe Illustrator

    View Gallery

    Adobe Photoshop

    View Gallery

    Adobe InDesign

    View Gallery

  • About

    About

    PLUMAGE IS A JOURNEY AND DESTINATION; WHERE CONVERSATIONS SPILL AND CONNECT AND WINES FILL AND FLOW. WE ARE SKILFUL PRACTITIONERS IN THE ART OF H… Read More
    PLUMAGE IS A JOURNEY AND DESTINATION; WHERE CONVERSATIONS SPILL AND CONNECT AND WINES FILL AND FLOW. WE ARE SKILFUL PRACTITIONERS IN THE ART OF HAIR, ATTUNED TO OUR CLIENT’S NEEDS, CAREFULLY TAILORING EACH INDULGENCE TO LEAVE YOU FEELING BEAUTIFUL AND CONFIDENT. OUR PHILOSOPHY IS BUILT ON HONESTY, TRUST AND OPEN DIALOGUE. WE BELIEVE IN TAKING RESPONSIBILITY FOR OUR ENVIRONMENT, IMPLEMENTING STRONG ETHICAL PRACTICES; SOURCING NATURAL INGREDIENTS AND SUSTAINABLE PRODUCTS AS A PART OF OUR ETHOS. WE STAND FOR INCLUSIVENESS, BEAUTY AND THE NATURAL. Read Less
    Published:
Thank You!
Add to Collection
About Behance & Careers Adobe Portfolio Blog Behance API Portfolio Review Week Creative Career Tips Apps
More Behance
About Behance & Careers Adobe Portfolio Blog Behance API Portfolio Review Week Creative Career Tips Apps
English
English Čeština Dansk Deutsch Español Français Italiano Nederlands Norsk Polski Português Pусский Suomi Svenska Türkçe 日本語 한국어 中文(简体) 中文(繁體)
Made in NYC. All member work copyright of respective owner, otherwise © 2006-2018 Adobe Systems Incorporated.