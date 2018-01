Brand Architecture - Region Auvergne Rhone Alpes

[FR] Architecture de marque de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Début 2017, la région Auvergne fusionne avec la région Rhône-Alpes, pour devenir la Début 2017, la région Auvergne fusionne avec la région Rhône-Alpes, pour devenir la Région Auvergne-Rhône-Alpes . Graphéine se voit confier la charge de concevoir la nouvelle architecture de marque régionale.



Notre travail s'appuie sur un logo simple, fort et accessible dans sa forme, un signe qui synthétise les trois symboles forts de ce territoire (les sommets des Alpes, les volcans d'Auvergne et le fleuve du Rhône). Ce logo est un moyen de raconter cette géographie partagée et complémentaire, où les territoires s’appuient les uns sur les autres pour construire un ensemble solide.





Six mois de travail en étroite collaboration avec le service communication de la Région furent nécessaires pour établir l'ensemble des règles d'utilisations de cette architecture de marque.









[EN] Brand architecture Auvergne-Rhône-Alpes Region





At the beginning of 2017, the Auvergne region merged with the Rhône-Alpes region, to create the Auvergne-Rhône-Alpes Region . Graphéine is entrusted with the task of designing the new regional brand architecture.





Our work is based on a simple, strong and accessible logo in its form, a sign that synthesizes the three strong symbols of the territory (the summits of the Alps, the volcanoes of Auvergne and the Rhone river). This logo is a way of telling the story of this shared and complementary geography, where territories rely on each other to build a solid whole.





Six months of close work with the Region's communication department were necessary to establish all the rules of use of this brand architecture.