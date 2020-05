Tom às Avi nent





En hommage à son a rrière-grand -père espagnol, typographe dans le Barcelone des années 1930, Julia G. a créé l’atelier Tomàs Avinent en 2016. Atelier de création autour du papier marbré, à travers ses réalisations Julia s'inscrit dans une démarche contemporaine et tente d’aborder cet art séculaire d'un œil nouveau, plus moderne et minimaliste. Alliant peinture à base de pigments naturels, pour une approche fidèle à la tradition ottomane et plus respectueuse de l’environnement, et dorure à chaud aux motifs graphiques, Julia réalise sa papeterie entièrement de manière artisanale à partir de feuilles marbrées peintes à la main dans son atelier à Montreuil, Paris.





Art Direction & Graphic Design : L'ENCREUR Photography : Maeva Allio Year : 2017