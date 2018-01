France Colombia cultural season - Brand design

Année France Colombie 2017

La décision d’organiser des saisons culturelles croisées entre la France et la Colombie en 2017 a été prise par les Présidents des deux pays, lors de la visite officielle à Paris du Président colombien, Juan Manuel Santos, en janvier 2015. C'est l’Institut français, qui organise et pilote ces saisons en France et à l’étranger.

Nous avions été interrogés pour proposer une identité visuelle pour cette saison culturelle France Colombie 2017. Voici le projet que nous avions présenté, et non retenu.

Un saison culturelle croisée

Nous avions proposé de représenter symboliquement cette idée d’année croisée en croisant très simplement les deux noms.

Au centre de ce croisement, la lettre «e» et la lettre «a» dont le dessin est partagé. Ainsi peut-on lire «Colombia» et «France». Le nom de chaque pays est écrit dans sa langue nationale. Les deux langues étant proches, cela n’entame en rien la bonne compréhension du nom de l’opération.

Ainsi le même logo peut se lire aussi bien dans le sens «Nord - Sud» que dans le sens «Sud-Nord». C’est une invitation à la curiosité et la découverte. Une invitation à changer de point de vue.





2017 France Colombia cultural season

The decision to organise crossed cultural seasons between France and Colombia in 2017 was taken by the Presidents of both countries during the official visit to Paris of the Colombian President Juan Manuel Santos in January 2015. The Institut français organizes and manages these cultural seasons in France and abroad.

We were asked to propose a visual identity for the 2017 France Colombia cultural season. Here is the project that we had presented, but that was not selected.





A crossed cultural season

We proposed to represent symbolically the concept of a crossed season by simply crossing the names of the two countries. At the centre of the crossing, the letter "e" and the letter "a", whose drawing is shared. The name of each country is written in the national language. The two languages are so close that it does not affect the understanding of the operation's title.

Thus this same logo can be read both in the “North-South“ and “South-North“ directions. It is an invitation to curiosity and discovery. An invitation to change of point of view.