HA'S CHINESE, BAR & EATERY

Identity, art direction, design, printed material and custom typography for a vegetarian chinese restaurant located in Astoria, New York. Inspired by the familiar flavors and formats of American-Chinese cuisine, Ha's Chinese's offer is simple, friendly and colourful.



Identité, direction artistique, design, matériel imprimé et typographie pour un restaurant végétarien chinois situé dans le quartier d'Astoria, à New York. Inspiré par les saveurs et le côté familier de la cuisine américano-chinoise, l'offre de Ha's Chinese est simple, conviviale et colorée.