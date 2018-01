About

Les Petits Frères - L’organisme Les Petits Frères accueille et accompagne les personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie. Voici le calendrier que nous avons réalisé avec 15 personnes âgées au studio. Une seule ligne directrice: Du plaisir! - Les Petits Frères welcomes and accompanies single people of old age, to counter their isolation, creating around them a committed and faithful family until the end of their lives. Here is the schedule we have made to distribute in all centers. Here is the calendar that we did with 15 seniors in the studio. One guideline: having fun! Read Less

