In dit boek – het resultaat van een drie jaar durende, intense samenwerking met Kobe Desramaults – verzamelt de topchef 43 food stories, waarin hij de geheimen onthult van de pure, authentieke keuken van zijn sterrenrestaurant In de wulf en zijn huidige Gentse Chambre Séparée. Sterrenrestaurant In de wulf stond tot aan zijn sluiting eind 2016 op de lijst van zowat iedere Europese foodie en maakte van Kobe Desramaults op korte tijd een internationaal gerenommeerde chef. Intussen opende Desramaults twee nieuwe concepten in Gent: de artisanale bakkerij De Superette en sinds kort ook het bijzondere Chambre Séparée, waar je kan genieten van een seizoensgebonden degustatiemenu van twintig gangen en dat onlangs bekrond werd met een eerste Michelinster. Met tekst door Rik Van Puymbroeck en met uitzonderlijke foto’s van Stefaan Temmerman, Sarah Vitale en Piet De Kersgieter. Read Less

