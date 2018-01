Elliott & Lily | lg2

About

Establishing the identity of a business that specializes in pet adoption and sells products for cats and dogs. Proud partner of SPA de Québec, th… Read More

Establishing the identity of a business that specializes in pet adoption and sells products for cats and dogs. Proud partner of SPA de Québec, this next-gen pet store offers a vision of adoption that is both tender and playful. Continuous fluid lines of white, blue and sea green come together to fluidly depict a stylized cat here and a dog there. With the dots, these threads also serve as artful mapping of a pet's trajectory in a visual context designed to convey feelings of bonding and empathy and to shine a light on all the joys these little furries bring into our everyday lives. _____ Fonder l’identité d’un commerce qui se spécialise dans l’adoption d’animaux et la vente de produits pour chiens et chats. Animalerie nouveau genre, forte d’un partenariat avec la SPA de Québec, la boutique propose une vision à la fois tendre et ludique de l’adoption. Le blanc, le bleu et le vert d’eau se mettent au service d’animaux stylisés (tantôt chiens, tantôt chats), exprimés sans être explicités dans la fluidité de lignes continues. Avec les pois, ces fils dessinent aussi la trajectoire d’animaux dans un contexte visuel qui contribue à exacerber les sentiments d’attachement, d’empathie ainsi que la joie que suscitent les bêtes poilues au quotidien. Read Less

Published: