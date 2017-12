Gonzales, Picasso and friends

About

Gonzales, Picasso & friends Catalogue for the exhibition ‘Gonzales, Picasso & friends’ in the Gemeentemuseum Den Haag. — Client: Hannibal Pub… Read More

Gonzales, Picasso & friends Catalogue for the exhibition ‘Gonzales, Picasso & friends’ in the Gemeentemuseum Den Haag. — Client: Hannibal Publishing & Gemeentemuseum Den Haag Finishing: hardcover, hot foil stamping Printing company: Die Keure Brugge, BE binding: Van Mierlo Nijmegen, NL Read Less

Published: