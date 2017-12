Taverne Louise | lg2

_





Develop a logo and an aesthetic identity for a new restaurant whose name and menu are at the crossroads of tradition and modernity. The restaurant is located in Québec City’s Old Port, right in front of its namesake, Bassin Louise. It was named in honour of Queen Victoria’s daughter, a significant figure in our country’s history. The logo reflects the restaurant’s menu, putting a modern spin on tradition. Louise’s royal coat of arms has been distilled to its geometrical essence. The “O” wears an understated crown and omnipresent royal colours (gold and black) give it an attractively regal air.





Élaborer un logo et un environnement esthétique pour un nouveau restaurant dont le nom comme l’offre sont à cheval entre tradition et modernité. Situé devant le bassin homonyme, le restaurant du Vieux-Port de Québec a été ainsi baptisé pour rendre hommage à la fille de la reine Victoria, personnage marquant de l’histoire du pays. À l’image d’une cuisine qui conjugue la tradition au temps présent, les armoiries royales de Louise ont été décomposées pour devenir une trame géométrique, le «O» du logo est surmonté d’une discrète couronne et l’omniprésence de couleurs aux accents princiers (le doré, le noir) confère à l’ensemble son caractère joliment impérial.