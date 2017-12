rodeo production

About

Inspiré de l’obturateur de l’appareil photo et de la lettrine du nom, le nouveau logo de Rodeo marque la nouvelle ère du studio montréalais. Ayant doublé son écurie avec l’ouverture d’un bureau à Toronto, le défi était de mettre en valeur la personnalité de chacun des photographes tout en gardant une unicité avec l’identité du studio. Des jeux typographiques et des portraits colorés ont été créés afin d’habiller chacun des livrets-portfolios. Le tout a été repris également sur le site web. La nouvelle plateforme a été déclinée en signalétique : des chiffres inspirés du logo sur les portes des studios, des drapeaux aux noms des photographes à l’entrée, un néon animé sur le mur illumine l’espace aux côtés de jeux typographiques ludiques et crée un univers éclectique. Read Less

