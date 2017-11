Hexarem - Branding

Hexarem a su faire confiance à un studio spécialisé en refonte identitaire.





Peut-être parce qu’elle offre des services financiers dans un marché niché et qu’elle est consciente que pour percer, il faut user d’audace et de finesse. Située dans une maison centenaire de la rive-sud, l’entreprise est spécialisée en rémunération des cadres supérieurs qui prône une approche humaine et collaborative auprès de ses clients.





L’objectif principale du mandat était de revoir son identité visuelle tout en conservant son nom d’origine. À l’approche de son 5e anniversaire, Hexarem avait besoin d’une nouvelle image de marque qui inspire la confiance et se distingue des grandes corporations. Suite à la mention « qu’ils doivent prendre d’innombrables chemins pour récupérer toutes les données nécessaires afin de livrer des rapports complets à leurs clients », la métaphore avec le travail acharné des fourmis allait de soi. Le logo est donc la stylisation d’une fourmilière composée de la juxtaposition de la lettre H. Nous avons donc développé un système graphique modulaire et structurée, qui, jumelée à une palette de couleurs riches, témoigne de leur professionnalisme et de leur rigueur. En addition, l’utilisation, avec parcimonie, du rose permet à la marque de briser les codes de son industrie.



Gageons que grâce à elle, il y aura moins de scandales financiers à Tout le monde en parle!