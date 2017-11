Annecy - Brand design

About

City of Annecy In June 2016, the municipal councils of the cities of Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy and Seynod voted the creation of the new city of "Annecy", that officially came into being on January 1st 2017. It is in this context that we took part in the project, by designing the new city’s visual identity. The name "Annecy" enjoys a widely spread image, that of an exceptional living environment on the shores of the lake and mountains. This name already carrying values of quality of life and exceptional setting, we deemed useless to illustrate them in the logo. We therefore opted for simplicity by creating a typographic logo. The main challenge of a city's visual identity is to make the institution and its actions legible. In this context, the logotype's signage function is very important. It is also about designing a sign that will last as long as possible. Annecy being the economic capital of Haute-Savoie, it seemed relevant to capitalize on the symbol of the Savoie flag, an internationally known sign, that conveys the values of this territory. — Ville d'Annecy En 2016, les conseils municipaux des communes d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux, de Cran-Gevrier, de Meythet, de Pringy et de Seynod votent en faveur de la création de la commune nouvelle d'Annecy. Elle voit officiellement le jour le 1er janvier 2017. C'est dans ce contexte que Graphéine est intervenu pour concevoir l'identité visuelle d'Annecy. Le nom "Annecy" bénéficie d'une image largement partagée, celle d'un cadre de vie exceptionnel aux abords du lac et des montagnes. Dès lors, ce nom est intrinsèquement porteur de valeurs de qualité de vie, d'un cadre exceptionnel, inutile de chercher à les illustrer dans le logo. Nous avons donc fait le choix de la simplicité en optant pour un logo typographique. L'enjeu principal d'une identité visuelle de ville est de rendre lisible l'institution et ses actions. Dans ce contexte, la fonction signalétique du logotype est extrêmement importante. Il s'agit aussi de concevoir un signe qui soit le plus durable possible. En tant que capitale économique de Haute-Savoie, il est apparu logique de capitaliser sur le symbole de la "croix de Savoie", un signe internationalement reconnu, et porteur de l'ensemble des valeurs de ce territoire. Read Less

