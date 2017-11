Кстати, вот и киндагати – школа при деревне для самых маленьких детей, которых учат считать, читать и всячески готовят к начальной школе. Но это относится только к самым продвинутым деревням – дикие племена в джунглях не имеют никакого образования. Мальчики с ранних лет ожидаемо начинают пасти скот, а девочки заняты работой по дому. Здесь, как и прежде, дети – это всего лишь маленькие взрослые. С ног до головы масаи облеплены мухами. Мух много, они бывают опасны: например, муха цеце переносит сонную болезнь, которая погубила много масаев. Мухи непременно желают поскорее залезть без спросу к вам в рот. Возможно, вы сможете отгонять их пару часов. Возможно, несколько дней. Но если вы житель деревни – вам придется свыкнуться, и выглядит это отвратительно.





By the way, here is a kindagati – a village school for the smallest kids who are taught to count, read and are prepared for primary school. But it is true just for advanced villages – wild tribes in the jungle don’t have any education. Boys from the young age expectedly start herding cattle, and girls are busy with housework. As before, children here are just small adults. They are plastered with flies from head to toe. There are a lot of flies, and they surely intent to get into your mouth without asking. Flies can be dangerous: for example, a tsetse fly brings a sleeping sickness that killed a lot of Masai. Maybe you will be able to chase them away for a couple of hours. Maybe for a few days. But if you are a village inhabitant you have to get used for them, and it looks awful.