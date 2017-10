VitrineMedia - Brand design

About

VitrineMedia, a new visual identity, minimalist and sophisticated VitrineMedia is the pioneer and world leader in LED displays specially designed for retail spaces. Graphéine upgrades the company's brand image, and brings consistency to the graphic identity that is deployed in more than 25 countries around the world. The new VitrineMedia icon is a monogram resulting from the V and M ligature. Its geometrical "stencil" treatment evokes a luminous screens perspective. At the edge of abstraction, it is both a acronym and a symbol whose style is close to pictograms and digital interfaces designs. The VM icon is like a "goldsmith’s punch", that guarantees the quality of the products manufactured at the VM workshop. Using the major codes of the renowned parisian luxury houses, VitrineMedia now assumes its leader position, while offering the possibility to expand its clientele for all the retail sphere. The VM trademark is applied to the new VitrineMedia products nomenclature: VM Light & Play, VM Two, etc. This new logotype aims at making VitrineMedia the ambassador of a simple, sophisticated and timeless design. Its graphic design diverts from Didones capitals drawings where contrast has been pushed to the extreme, until the complete loss of hairlines. This typographical game causes an optical effect close to glare. Playing on the concept of fascination with light, the new icon reflects the promise of VitrineMedia: "Make your Business Remarkable". The new graphic charter also introduces an original typography specially designed for VitrineMedia. It is intend to be used through the 25 countries where the brand is settled, with the ambition to reinforce the cohesion and elegance of its communication. Its role is to shape logotypes and title elements from the communication applications. This new typography "VM font" replaces the Blank Gothic font designed in 1930 by Morris Fuller Benton, whose modular and square design evokes an obsolete robotic retro futurism. The lifting of the VitrineMedia typographic wordmark put the brand up to date with the current digital codes by introducing a "grotesk" inspiration drawing. Rounder and more flexible, it is a balanced drawing, both technic and dynamic. VitrineMedia, une nouvelle identité visuelle minimaliste et sophistiquée VitrineMedia est le pionnier et le leader mondial des afficheurs LED spécialement conçus pour les communications en vitrine. Graphéine est intervenu pour faire monter en gamme l'image de marque de l'entreprise, ainsi que pour apporter de la cohérence à son identité graphique déployée sur plus de 25 pays à travers le monde. Le nouvel emblème de VitrineMedia est un monogramme issu de la ligature des lettres V et M. Son traitement géométrique "stencil" évoque une perspective d'écrans lumineux. À la limite de l’abstraction, il est à la fois un acronyme et un symbole dont le style graphique est proche des pictogrammes des interfaces numériques. L’emblème VM fonctionne comme un poinçon d’orfèvre, gageur de la qualité des produits issus des ateliers VM Manufacturing. En reprenant les codes des grandes maisons parisiennes, VitrineMedia assume désormais sa position de leader sur son marché, tout en offrant la possibilité d’élargir son champ de clientèle dans tous les univers de la sphère "retail". Le "VM trademark" se décline pour créer la nouvelle nomenclature des produits VitrineMedia : VM Light & Play, VM Two, etc. Ce nouveau logotype a pour objectif de faire de VitrineMedia l’ambassadeur d’un design simple, sophistiqué et intemporel. Son graphisme détourne le dessin des capitales Didones où le contraste aurait été poussé à l’extrême, jusqu’à la disparition complète des déliés. Ce jeu typographique provoque un effet optique proche de l’éblouissement. En jouant sur l’idée de fascination pour la lumière, le nouvel emblème traduit la promesse de VitrineMedia : "Make your Business Remarkable". La nouvelle charte graphique introduit également une typographie originale spécialement conçue pour VitrineMedia. Elle est destinée à être utilisée à travers les 25 pays d’implantation de la marque, avec l’ambition de renforcer la cohérence et l’élégance de sa communication. Son rôle est de mettre en forme les différents logotypes et les éléments de titres des supports de communication. Cette nouvelle typographie "VM font" vient remplacer le Bank Gothic créée en 1930 par Morris Fuller Benton, dont le design carré et modulaire évoquait un style rétro-futuriste robotique obsolète. Le lifting du bloc typographique VitrineMedia, tout en conservant les proportions de l’ancien caractère entre grandes et petites capitales, permet d’actualiser la marque aux codes du numérique en introduisant un dessin d’inspiration "grotesque". Plus rond et souple, c’est un dessin équilibré, à la fois technique et dynamique. Read Less

