Smile - Brand design

[En] Don't let the world change your <smile/>!





First of all, there's the name " Smile ". It's the best promise there is. It is a promise of humanity, kindness, love, joy and sharing. These are all values associated with the world of open source. They are working to make the world more open, freer, more transparent, in short, to make the world a better place .





In order to position them as the world leader in open source solutions, we propose to materialize these values in the simplest possible way by creating a <Smile /> tag. In computing, a tag is a character, or series of characters, used for structuring a document and that will be invisible to the final reader, we speak then of "markup language". We propose to make these tags visible, to reveal the source code so that the transparency of the code is really Smile's DNA .





From then on, the IT expertise and the values of open source are displayed loud and clear in the logo.









[Fr] Don't let the world change your <smile/> !





Pour commencer, il y a ce nom " Smile ". C'est la plus belle promesse qui soit. C’est une promesse d’humanité, de bienveillance, d’amour, de joie et de partage. Autant de valeurs associées au monde de l’open source. Ils travaillent à rendre le monde plus ouvert, plus libre, plus transparent, bref à rendre le monde meilleur .





Afin de les positionner comme leader mondial des solutions open source, nous proposons de matérialiser de la plus simple des façons ces valeurs en créant une balise <Smile />. En informatique, une balise est un caractère, ou une série de caractères, utilisée pour la structuration d'un document et qui sera invisible par le lecteur final, on parle alors de « langage de balisage ». Nous proposons de rendre visibles ces balises, de dévoiler le code source afin que la transparence du code soit réellement l’ADN de Smile.





Dès lors l'expertise informatique et les valeurs de l'open source sont affichées haut et fort dans le logo.