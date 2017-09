106級輔仁大學應用美術學系畢業展 主視覺

Visual Identity Design of Undergraduate Degree Show,

Department of Applied Arts, Fu Jen Catholic University





不是美術系

Bu Shi Mei Shu Xi



多了不那麼拘束的活潑,和看似沒有條理的叛逆,

鮮明的獨立在其他認知之外,名字裡有著美術系的痕跡,

卻完全不是那麼一回事 —— 應用美術系。

Less restraint more liveliness, and some seems-to-be unordered rebellion, we are distinctly stand alone from other cognitions. Fine Arts' trace can be found in the name, but two are not the same thing, at all. In the name of Applied Arts.