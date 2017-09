About

(FR) Conception d’une police de caractère linéale et géométrique déclinée en 6 graisses. Elle contient 440 caractères + 404 pictogrammes développés pour l’analyse et la médiation des découvertes archéologiques. Les pictogrammes possèdent un Unicode, permettant ainsi d’utiliser la police sur tous les éditeurs de textes. Elle a été développée dans le cadre d’un projet de recherche du Fond National Suisse pour la recherche scientifique et fait partie de la thèse de doctorat de Fabienne Kilchör. La police sera disponible bientôt sur Extraset.ch, et d’autres pictogrammes sur d’autres thématiques seront développés. ——————————————————————— (DE) Die serifenlose, geometrische Linear-Antiqua enthält 440 Schriftzeichen und 404 Bildzeichen und existiert in 6 Schriftschnitten. Die standardisierte Zeichenschrift wurde zur Analyse und Vermittlung archäologischer Funde und Befunde entwickelt. Die Zeichenschrift wurde im Rahmen eines Schweizer Nationalfond (SNF) Projektes entwickelt (und ist Teil der Dissertation (von Fabienne Kilchör). ——————————————————————— (EN) Design of a lineal font declined in 6 styles. It contains 440 characters + 404 pictograms developed for the analysis and mediation of archaeological finds. The pictograms have a Unicode, allowing the font to be used on all text editors. It was developed as part of a research project of the Swiss National Fund for Scientific Research and is part of the doctoral thesis of Fabienne Kilchör. The police will be available soon on Extraset.ch, and other pictograms on other themes will be developed. Read Less

