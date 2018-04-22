喜 - Double happiness- 喜

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●所谓羁绊就是甜蜜的负担。有时，是对一个人的寻找，是一个尚未确定的地址，是一个还没有找到的电话号码。
或者，只需要一个理由。当一个理由永远在的时候，就是归宿。
●背着小屋，做一个暮年的巨人缓缓前行。
●所谓羁绊就是甜蜜的负担。有时，是对一个人的寻找，是一个尚未确定的地址，是一个还没有找到的电话号码。
或者，只需要一个理由。当一个理由永远在的时候，就是归宿。
●背着小屋，做一个暮年的巨人缓缓前行。
The hut provided a shelter from the storm.
/ You complete me / - By 半半1194
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●我们这些平凡的微尘，三步以外，并无意义。越宏大，越无意义，意义只在自己身上，和，在那三步之内，另一个爱你的平凡的人。好了，去抱她（他）一下，亲他一下，又工作，又享受，活过一百岁，两粒微尘一起跳舞，这才是人生的意义。
●我们这些平凡的微尘，三步以外，并无意义。越宏大，越无意义，意义只在自己身上，和，在那三步之内，另一个爱你的平凡的人。好了，去抱她（他）一下，亲他一下，又工作，又享受，活过一百岁，两粒微尘一起跳舞，这才是人生的意义。
A wave of happiness flooded me
/ You complete me / - By 半半1194
Thank You!