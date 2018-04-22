喜 - Double happiness- 喜

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●我们这些平凡的微尘，三步以外，并无意义。越宏大，越无意义，意义只在自己身上，和，在那三步之内，另一个爱你的平凡的人。好了，去抱她（他）一下，亲他一下，又工作，又享受，活过一百岁，两粒微尘一起跳舞，这才是人生的意义。





A wave of happiness flooded me



/ You complete me / - By 半半1194





