Tours Métropole - Brand design

[FR ] Il y a plusieurs mois, nous étions consultés pour proposer un projet d'identité visuelle pour Tours Métropole. Voici le projet non-retenu que nous avions conçu.





Une identité visuelle générative





On sait que les enjeux liés au design d’une identité visuelle sont nombreux. L’identité visuelle doit simultanément identifier et marquer une différence, se faire reconnaître du plus grand nombre et instaurer une singularité. Dès lors, la question de sa visibilité et sa singularité dans un espace public rempli de milliers de logos se pose.

Traditionnellement, une identité visuelle, qu’elle soit celle d’un produit, d’une marque ou d'une organisation, est conçue sur la base d’un certain nombre de paramètres, généralement liés aux contraintes de son contexte d’utilisation, mais surtout de production. Dès lors l'arrivée de l'écran a considérablement élargi le champ des possibles.

On observe donc aujourd’hui une transformation, tant au niveau du fond que de la forme, de l’archétype monolithique du logo que nous connaissons tous. Les temps et les besoins ont donc changé. Fini le discours unique répété à l'infini, et vive l'évolution permettant de prendre en compte la singularité des individus, des projets, des époques et des événements. Ainsi les logos s'adaptent en continu, tout en conservant la cohérence et la reconnaissance nécessaire à une marque. Les identités génératives peuvent donc être vues comme une réponse en phase avec son époque et les nouveaux besoins individuels et collectifs. C'est sur la base de cette analyse que nous avons initié nos recherches.





