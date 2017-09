Rudolf Belling (1886 – 1972) zählt zu den wichtigsten deutschen Bildhauern der Klassischen Moderne. Bereits 1924 widmete die Nationalgalerie Berlin dem vielseitigen Künstler eine erste Ausstellung, 2017 präsentiert sie im Hamburger Bahnhof die große Retrospektive Rudolf Belling. Skulpturen und Architekturen.

Grundlage für die Inszenierung des Keyvisuals sind die Maskenarbeiten Bellings für Paul Wegners Film: Die Maske des Golems. Der dortige Umgang mit Licht und Volumen wird in die zeitgemäße visuelle Sprache übersetzt und fortgeführt.

In der Maske des Golems von Paul Wegner sowie in Metropolis von Fritz Lang stellt sich die gesellschaftliche Frage nach der Zukunft und Weiterentwicklung des menschlichen Wesens. Diese Frage wird in der Überführung des Menschen in die perfekte Maschine, den Übermenschen, dargestellt und somit beantwortet. Doch sind es aktuell die Maschinen, die Algorithmen und Computerprogramme, die ihre Vervollkommnung in der menschlichen Erscheinung anstreben.

So inszenieren wir Bellings Skulptur Kopf in Messing menschlich und lebendig anmutend, um den Wandel bzw. die Verkehrung der angestrebten künstlerischen und gesellschaftlichen Ideale von der Modernen zum heutigen aufzuzeigen.

Agentur: StanhemaFotograf: Johann Clausen