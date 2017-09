Mon avocat - Brand design

[FR] mon-avocat.fr

Votre défense en toute confiance





Conception de l'identité visuelle du site Mon-avocat.fr, plateforme de référencement et de mise en relation avec des avocats sur la France entière. Cette start-up a été créée en 2015, à la suite de la loi Hamon de 2014 qui permet à la profession juridique de recourir à la publicité et au démarchage.





Le point de départ de notre proposition est le dessin d'un visage dont les traits font référence à la balance de Thémis, symbole universel de justice et d'équité. La baseline "votre défense en toute confiance" résonne avec l'attitude du personnage, serein et confiant. C'est aussi la promesse d'une mise en relation simple et directe avec des professionnels de qualité.





[EN] mon-avocat.fr (my-lawyer.fr)

Your defence with confidence





Design of the visual identity of the mon-avocat.fr website, a search engine optimization platform for establishing contacts with lawyers throughout France. This start-up was created in 2015, following the Hamon law of 2014, which allows the legal profession to use advertising.





The starting point of our proposal is the drawing of a face whose features refer to the balance of Themis, a universal symbol of justice and equity. The baseline "your defence in complete confidence" resonates with the character's attitude, serene and confident. It is also the promise of a simple and direct contact with quality professionals.