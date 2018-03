Jungles是一個位於巴黎郊區6B空間的聯合展覽,三十位插畫家以叢林為主題進行詮釋。

這次參與的三件作品以孔版印刷印製,分別為叢林系列的果、樹、花。





Jungles est une exposition collective qui réunira trente jeunes illustrateurs au Le 6b à Saint-Denis.

Cette série présente la vie des plantes par les arbres, plantes grimpantes, fleurs et fruits.





Jungles is a collective exhibition with thirty Illustrators in suburb of Paris, Le 6B creative space .