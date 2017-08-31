EDITORIAL TYPE + ILLUSTRATION - SUMMER 2017

HANDMADE PIECE, CREATED USING PAPER MODELS AND IPHONE PHOTOGRAPHY (+ SOME PHOTOSHOP)
ISO + AGENT - FRONT COVER
INVESTMENT NEWS - COVER
INVESTMENT NEWS - COVER
IBM SYSTEMS - COVER OPTIONS
IBM SYSTEMS - COVER
IBM SYSTEMS - TYPOGRAPHIC ILLO
GLOBE + MAIL - PORTRAITS
GLOBE + MAIL - PORTRAITS
GLOBE + MAIL - PORTRAITS
GLOBE + MAIL - PORTRAITS
NEW SCIENTIST - ILLO SKETCH
NEW SCIENTIST - ILLO
NEW SCIENTIST - SPOT ILLO
FINANCE ASIA - COVER ART
FINANCE ASIA - COVER
NEW YORK TIMES MAGAZINE
COVER ART FOR CULTURE SECTION. INITIALLY WE LOOKED AT THIS BOLD TYPOGRAPHIC ROUTE, USING HANDMADE TYPE. IT WAS FELT THAT THERE WAS WAY TOO MUCH COPY FOR A COVER SO THIS ROUTE WAS SCRAPPED IN FAVOUR OF A BOLDER APPROACH...
NEW YORK TIMES MAGAZINE
REVISITED SKETCH, USING NEW COVER LINE AND SECONDARY TYPE. THE NEW HIERARCHY ALLOWED FOR A BOLDER LAYOUT WITH EMPHASIS ON THE HEADLINE.