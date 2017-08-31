Charles Williams
London, United Kingdom
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EDITORIAL TYPE + ILLUSTRATION SUMMER 2017
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Behance.net
EDITORIAL TYPE + ILLUSTRATION - SUMMER 2017
A selection of recent work for editorial clients.
ISO + AGENT - TYPE ILLO
HANDMADE PIECE, CREATED USING PAPER MODELS AND IPHONE PHOTOGRAPHY (+ SOME PHOTOSHOP)
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NEW YORK TIMES MAGAZINE
COVER ART FOR CULTURE SECTION. INITIALLY WE LOOKED AT THIS BOLD TYPOGRAPHIC ROUTE, USING HANDMADE TYPE. IT WAS FELT THAT THERE WAS WAY TOO MUCH COPY FOR A COVER SO THIS ROUTE WAS SCRAPPED IN FAVOUR OF A BOLDER APPROACH...
NEW YORK TIMES MAGAZINE
REVISITED SKETCH, USING NEW COVER LINE AND SECONDARY TYPE. THE NEW HIERARCHY ALLOWED FOR A BOLDER LAYOUT WITH EMPHASIS ON THE HEADLINE.
NEW YORK TIMES MAGAZINE - COVER ART
NEW YORK TIMES MAGAZINE - COVER 
NEW YORK TIMES MAGAZINE - TITLE DESIGN
NEW YORK TIMES MAGAZINE - TITLE DESIGN
NEW YORK TIMES MAGAZINE - TITLE DESIGN
QUALITY WORLD - COVER
VARIETY MAGAZINE - 100 
VARIETY MAGAZINE - 100 (ALT)
That's all folks!

Cheers

Charles

Thank You!
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