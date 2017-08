About

Titel: BMW Z4 Concept // Client: BMW // CD: Julia Obermeier // Production: mj68 // Model: Tony Thornburg c/o Modelwerk // H&M: Mary Curran // Sty… Read More

Titel: BMW Z4 Concept // Client: BMW // CD: Julia Obermeier // Production: mj68 // Model: Tony Thornburg c/o Modelwerk // H&M: Mary Curran // Styling: Holly Copeland// Photography, Lookdevelopment & PostProduction: Agnieszka Doroszewicz c/o SeverinWendeler Read Less

Published: